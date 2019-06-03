Москвичам пообещали теплую погоду без осадков 3 июня

Москва, 3 июня. Теплая погода с переменной облачностью ожидается в Москве и области в первый день рабочей недели.

Температура воздуха составит 25 градусов тепла, ветер подует с северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Антициклон принесет облачность, осадков не ожидается.

В Московской области столбики термометров поднимутся до отметки 20-25 градусов. Атмосферное давление будет нормальным и составит 751 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Синоптики отмечают, что такая погода комфортна для большинства москвичей. Они напомнили, что не стоит злоупотреблять солнечными ваннами.

Ранее сообщалось, что горожан пригласили проверить свое здоровье в столичных парках в рамках проекта «Здоровая Москва».