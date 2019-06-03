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Ограничения движения введут в Москве 4 июня в связи празднованием Ураза-байрама

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Ограничения движения введут в Москве 4 июня в связи празднованием Ураза-байрама

Москва, 3 июня. Столичных водителей предупредили, что в связи с религиозным праздником мусульман 4 июня в Москве будут действовать ряд ограничений для транспорта.

Мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. По данным транспортного комплекса Москвы, с 00.01 до 11.00 4 июня на улице Дурова, Мещанской улице, по улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца перекрываются участки дороги.

С 04.00 до 11.00 водители не смогут проехать по Большой Татарской улице, Малому Татарскому переудку и другим улицам. Автомобилистов просят внимательно отнестись к этой информации и заранее спланировать свой маршрут, пишет РИАМО. 

В этом году в России Рамадан стартовал 5 мая. В девятый месяц лунного календаря мусульмане держат пост, совершают добрые дела, выплачивают пожертвования в пользу бедных, помогают тем, кто нуждается.

Пост заканчивается разговением — Ураза-байрамом, в этот день на столе у мусульман много еды и питья.

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Автор: Ирина Селезнева
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