Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Электробусы вышли на новые маршруты в Москве

368
0 Оставить комментарий

Электробусы вышли на новые маршруты в Москве

Москва, 3 июня. Электробусы вышли на новые маршруты в столице, парк экологического вида транспорта вырастет до 300 единиц до конца 2019 года.

В Москве заработали электробусы на маршруте № 25 от станции метро «Лубянка» до проспекта Буденного и на маршруте № 42, который связывает Рижский вокзал и Петровский парк.

Электробусы работают в Москве с осени 2018 года, в общей сложности в столице 100 автобусов на электроэнергии, пишет издание «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в московском метро начали укладку новых шпал из переработанного пластика.

К 2021 году планируется уложить порядка 11 тысяч шпал. Работы стартовали на Бутовской линии метро.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров