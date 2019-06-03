Электробусы вышли на новые маршруты в Москве

Москва, 3 июня. Электробусы вышли на новые маршруты в столице, парк экологического вида транспорта вырастет до 300 единиц до конца 2019 года.

В Москве заработали электробусы на маршруте № 25 от станции метро «Лубянка» до проспекта Буденного и на маршруте № 42, который связывает Рижский вокзал и Петровский парк.

Электробусы работают в Москве с осени 2018 года, в общей сложности в столице 100 автобусов на электроэнергии, пишет издание «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в московском метро начали укладку новых шпал из переработанного пластика.

К 2021 году планируется уложить порядка 11 тысяч шпал. Работы стартовали на Бутовской линии метро.