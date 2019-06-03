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Игровые зоны для детей появятся в обновленных центрах «Мои документы» в Москве

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Игровые зоны для детей появятся в обновленных центрах «Мои документы» в Москве

Москва, 3 июня. Капитальный ремонт начался в офисах «Мои документы» в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Все ремонтные работы должны завершить до конца года. Рабочие поменяют инженерные системы, установят новые окна и двери.

Маломобильные москвичи смогут посещать офисы с помощью пандусов. Отмечается, что в самих помещениях произведут перепланировку. Здесь появятся комнаты матери и ребенка, детские уголки, гардеробные, пишет издание «Вечерняя Москва».

Посетители смогут выпить кофе, получить информацию и сделать фотографии. Сотрудники центров будут обедать в столовых, для них организуют служебные помещения под архив, отмечает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в российской столице стартовал проект «Здоровая Москва». В парках заработали павильоны, в которых москвичи могут получить квалифицированную медпомощь бесплатно.

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Автор: Ирина Селезнева
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