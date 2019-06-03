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Шпалы из переработанного пластика начали укладывать в метро Москвы

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Шпалы из переработанного пластика начали укладывать в метро Москвы

Москва, 3 июня. Рабочие начали укладку композитных шпал вместо традиционных деревянных на Бутовской линии метро Москвы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Работы стартовали между станциями «Улица Скобелевская» и «Улица Горчакова». Новый материал имеет преимущество перед деревом, он изготовлен из переработанного пластика. 

Такие шпалы будут служить в пять раз дольше обычных, они не пропускают электроток и устойчивы к повреждениям, пишет издание «Вечерняя Москва». По словам главы московского департамента транспорта Максима Ликсутова, новые шпалы повысят безопасность ветки.

В общей сложности здесь уложат свыше 11 тыс. шпал до 2021 года. Ремонтные работы ведутся в ночное время суток, отмечает РИАМО. Ранее сообщалось, что москвичей уведомят об открытии Некрасовской линии метро. Столичные власти планируют, что она позволит разгрузить смежные ветки.

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Автор: Ирина Селезнева
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