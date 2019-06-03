Москвичей пригласили проверить здоровье в столичных парках

Москва, 3 июня. На территории восьми столичных парков открылись павильоны проекта «Здоровая Москва», в которых горожане могут проверить свое здоровье.

Москвичи могут получить консультацию специалиста в Перовском парке, в скверах имени Полетаева и у метро «Люблино», в других зеленых зонах. В течение лета проект заработает в 40 парках.

Столичные власти считают, что у всех, кому не хватает времени сходить в поликлинику, наконец-то появится возможность проверить свое здоровье, пишет АГН «Москва». Павильоны работают с 08.00 до 22.00, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в столичных парках подготовили большую программу на лето. Горожане смогут отправиться на велоэкскурсию с гидом или принять участие в танцевальном мастер-классе.