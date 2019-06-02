Собянин сообщил о запуске автовокзала «Северные ворота» в Москве

Москва, 2 июня. Запущены первые рейсы со столичного автовокзала «Северные ворота». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Градоначальник написал, что новый автовокзал, расположенный у метро «Ховрино», стал частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). В «Северные ворота» перевели все рейсы дальнего следования, которые ранее отправлялись с автостанции «Тушино». Это позволило значительно разгрузить станцию.

Новый автовокзал позволяет жителям и гостям Москвы уехать в Петербург, Нижний Новгород, Ярославль и Смоленск. Также с «Северных ворот» можно отправиться в такие иностранные города, как Гомель, Кишинев и Тарту.

Сергей Собянин сообщил, что в будущем откроются новые направления. Сейчас автовокзалом пользуются чуть больше тысячи пассажиров в день. К 2023 году этот показатель должен возрасти до 3,7 тысячи.

«Северные ворота» стал первым автовокзалом Москвы, вошедшим в состав ТПУ. Это обеспечивает максимальный комфорт пассажиров и встречающих. На автовокзале «Северные ворота» предусмотрены просторные и удобные залы ожидания для пассажиров рейсов дальнего следования.