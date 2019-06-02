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Мощный хлопок произошел в квартире жилого дома в Москве, ФАН публикует видео

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Мощный хлопок произошел в квартире жилого дома в Москве, ФАН публикует видео

Москва, 2 июня. В северном районе Москвы в жилом доме произошел хлопок, в результате чего в помещении были выбиты стекла и серьезно повреждена дверь. Корреспондент Федерального агентства новостей прислал видео с места происшествия.

Как сообщается, инцидент произошел поздно вечером на улице Ботанической. Несмотря на значительный урон зданию, возгорания в результате инцидента не произошло. Сейчас специалисты работают на месте происшествия, устанавливая все причины данного инцидента.

Напомним, ночью 12 мая в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области, прогремел взрыв. Жертвами ЧП стали два человека. Один из них все еще находится под завалами. Девятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи от полученных травм.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: Федеральное агентство новостей
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