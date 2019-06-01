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Полиция задержала мать, оставившую двух детей в подмосковном хостеле

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Полиция задержала мать, оставившую двух детей в подмосковном хостеле

Москва, 1 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая оставил двух своих детей в хостеле в городе Котельники. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Инцидент произошел 28 мая. Из хостела в Котельниках детей доставили в больницу в Дзержинске. Полиция в результате оперативных мероприятий задержала в городе Видное женщину 1989 года рождения.

Подозреваемую доставят в следственные органы, рассказала Татьяна Петрова. Это не первый случай пренебрежения родительскими обязанностями в отношении малолетних детей в России. 

Ранее в Кирове погибла трехлетняя девочка, которую на неделю оставили одну в доме. У ребенка не была доступа ни к еде, ни к питью, она находилась в антисанитарных условиях.

Мать погибшего ребенка обвиняют по статье об убийстве несовершеннолетней с особой жестокостью. 

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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