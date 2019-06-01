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В Москве выбрали лучшего водителя трамвая

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В Москве выбрали лучшего водителя трамвая

Москва, 1 июня. В Краснопресненском депо выбрали лучшего водителя трамвая Москвы, сообщили в пресс-службе «Мосгортранса».

Конкурсанты показали знания по устройству трамвая, ПДД и технической эксплуатации подвижного состава. На спецтрассе они продемонстрировали навыки экстренного торможения и точной остановки.

Конкурс прошел по европейским стандартам, первое место заняла Анна Мосолова, вторым оказался Дмитрий Королев, третьим стал Андрей Денисов, пишет РИАМО. Столичные власти активно развивают транспортную инфраструктуру Москвы.

Ежедневно трамваи перевозят сотни тысяч пассажиров. Ранее сообщалось, что на Москве-реке построят 20 причалов для речных травмайчиков.

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Автор: Ирина Селезнева
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