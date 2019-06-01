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Аномальная жара придет в Москву на следующей неделе

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Аномальная жара придет в Москву на следующей неделе

Москва, 1 июня. Предстоящая рабочая неделя в Москве будет сухой и теплой, рассказал специалист центра погоды «Фобос».

3 июня в Москве ожидается небольшая облачность, температура воздуха составит 25 градусов тепла. Осадков не ожидается, в середине неделе станет жарче — до 30 градусов тепла.

Метеорологи считают, что 7 июня в столицу придет аномальная для региона жара. Термометры покажут 33 градуса тепла, на выходные будет тоже жаркая погода, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее синоптики рассказали, что календарное лето в России практически во всех регионах страны началось с теплой погоды.

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Автор: Ирина Селезнева
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