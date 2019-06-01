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Главу столичного отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

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Главу столичного отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

Москва, 1 июня. Суд арестовал начальника московского отдела Следственного комитета на воздушном и водном транспорте Дмитрия Коровина, рассказал пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников.

Фигурант уголовного дела Коровин останется под стражей до 30 июля. По делу о взятке проходят следователь Александр Ашурков и член крымской палаты адвокатов Алексей Невзоров.

Трех фигурантов обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, Коровин и Ашурков сговорились с адвокатом с целью получения от третьего лица 1 млн рублей за выдачу изъятых при обыске документов.

Взятку получил адвокат, затем средства были разделены между другими участниками сговора. Ранее сообщалось, что первый замглавы администрации Балашихи арестован за взятку в размере 4 млн рублей.

В Ростове-на-Дону бывшую чиновницу приговорили к семи годам лишения свободы за взятку. В марте задержали по подозрению в получении взятки депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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