Десятки мостов и причалов построят на Москве-реке

Москва, 1 июня. Заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин рассказал, что к концу 2023 года через Москву-реку построят 13 мостов.

Москвичам приходится долго идти пешком, чтобы перебраться с одной стороны Москвы на другую. Марат Хуснуллин напомнил, что в столице строится четыре моста.

К 2023 году появится девять автомобильных и три пешеходных мостов, один для железнодорожного транспорта. По словам чиновника, мосты помогут горожанам и автомобилистам добираться из одной точки столицы в другую быстро и комфортно, передает агентство «Москва».

Как сообщает МИР 24, к 2024 году в Москве появится 20 причалов для водного транспорта. Речная навигация будет запущена в том же году, оплатить проезд речных трамвайчиков можно с помощью проездного «Тройка».

Ранее сообщалось, что в Москве запустят Неакрасовскую ветку метро, которая разгрузит фиолетовую линию. В российской столице активно развивают транспортную сеть.