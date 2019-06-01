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Ливни с ураганным ветром придут в Москву 2 июня

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Ливни с ураганным ветром придут в Москву 2 июня

Москва, 1 июня. Синоптики предупредили москвичей, что 2 июня в столице ожидается неблагоприятная погода. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе объявили из-за угрозы пожаров, грозы и сильного ветра. В воскресенье в отдельных районах Москвы возможен дождь, температура воздуха составит 26 градусов тепла.

В Московской области подует юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В последние дни мая и в начале июня погода в Москве и области значительно испортилась. Накануне в разных районах Подмосковья выпал град размером с куриное и голубиное яйца.

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Автор: Ирина Селезнева
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