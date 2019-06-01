Оркестр суворовцев исполнил народные песни и хиты Бейонсе в Москве

Москва, 1 июня. На Комсомольской площади выступили суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступление приурочили к Дню защиты детей, который традиционно отмечают в России 1 июня. Оркестр суворовцев является хэдлайнером фестиваля «Спасская Башня».

Военные собрали сотни зрителей, это уже четвертое выступление на площади трех вокзалов в Москве. В репертуаре суворовцев и народные песни, и современные хиты Бейонсе, Кэти Перри.