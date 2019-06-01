ДТП с участием двух автомобилей спровоцировало пробку на Каширском шоссе

Москва, 1 июня. Два автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве, пострадали два человека, сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Авария произошла утром 1 июня. Движение автомобилей по Каширскому шоссе в сторону области затруднено. Движение перекрыли по двум полосам, на месте ДТП находятся оперативные службы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП с участием четырех иномарок, в том числе такси. Пострадавших эвакуировали с места происшествия вертолетом. Авария произошла на улице Верхние поля.