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Бездомную шведскую писательницу нашли на вокзале в Москве

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Бездомную шведскую писательницу нашли на вокзале в Москве

Москва, 1 июня. Гражданка Швеции с февраля 2019 года живет в России, 58-летняя женщина Миа Йоханссен — писательница, но вынуждена просить деньги на пропитание.

Женщина живет рядом с Киевским вокзалом, до этого она путешествовала по Румынии. По словам самой бездомной, ее ограбили во Франции, она лишилась и денег, и личных вещей.

Бездомную шведскую писательницу нашли на вокзале в Москве

Из Европы Миа попала на Украину, а затем в Россию. Сейчас бездомная хочет добраться до Канады, где живет ее дочь. Миа отказалась поселиться в одном из московских хостелов, сославшись на то, что там неприятно пахнет.

Глава Федерации мигрантов Важим Коженов пообещал, что свяжется с посольством Швеции и поможет решить проблемы Мии. Как передает «360», в 2012 году у писательницы вышел фантастический роман, который продается на Amazon.

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Автор: Ирина Селезнева
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