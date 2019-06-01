Госуслугами для детей воспользовались более 1,1 млн москвичей

Москва, 1 июня. Более миллиона москвичей воспользовались электронными услугами для детей, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Родители подают заявки на льготное питание ребенка в школе, записывают детей в секции или на прием в поликлинику. Москвичи проверяют успеваемость ребенка с помощью электронного дневника.

С помощью портала госуслуг выпускники могут записаться на сдачу ЕГЭ, а студенты могут оформить соцкарту москвича. Специалисты продолжают развивать и улучшать сервис, добавлять новые функции, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа «Мой район» поможет развитию социальной инфраструктуры столицы. Москвичи могут оставлять электронные заявки со своими предложениями о благоустройстве города.