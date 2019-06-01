Неизвестный выстрелил в живот москвичке и скрылся

Москва, 1 июня. Женщину ранили из огнестрельного оружия, инцидент произошел на юге Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Неизвестный на Пролетарской проспекте выстрелил в москвичку 1975 года рождения. Пострадавшая дошла до своего дома и вызвала скорую.

Женщину госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Правоохранительные проводят проверку по факту происшествия. Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово драка переросла в потасовку и привела к стрельбе. Таксист достал оружие из багажника и выстрелил в своих оппонентов.