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Неизвестный выстрелил в живот москвичке и скрылся

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Неизвестный выстрелил в живот москвичке и скрылся

Москва, 1 июня. Женщину ранили из огнестрельного оружия, инцидент произошел на юге Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Неизвестный на Пролетарской проспекте выстрелил в москвичку 1975 года рождения. Пострадавшая дошла до своего дома и вызвала скорую.

Женщину госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Правоохранительные проводят проверку по факту происшествия. Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово драка переросла в потасовку и привела к стрельбе. Таксист достал оружие из багажника и выстрелил в своих оппонентов.

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Автор: Ирина Селезнева
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