Москвичей пригласили провести лето на ВДНХ

Москва, 1 июня. Сотрудники ВДНХ подготовили большую программу для горожан, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

Лето можно провести на ВДНХ, считает Сергунина. Ежегодно здесь открываются новые образовательные и развлекательные площадки. Популярность ВДНХ для всей семьи растет, посещаемость парка увеличилась до 30 млн человек в год.

1 июня на выставке стартуют образовательные программы. В День защиты детей маленькие москвичи увидят спектакль «Вафельное сердце» по книге норвежской писательницы Марии Парр. Для любителей активного отдыха подготовили квесты.

Ранее москвичей пригласили на лето в столичные парки. Здесь стартовал сезон велоэкскурсий с гидом, а также мастер-классы по танго, буги-вуги, фитнесу и пилатесу.