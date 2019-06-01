Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день лета

Москва, 1 июня. Первый день лета в Москве будет сухим и теплым, температура воздуха составит 25 градусов тепла, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

В ночное время суток столбики термометров покажут температуру 11 градусов тепла. На 1 июня объявили желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.

Ветер подует с западной стороны со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет нормальным — 752 мм ртутного столба. В Московской области ожидается 23-25 градусов тепла.

Накануне в некоторых районах столицы прошел град, сильные дожди с ураганным ветром.