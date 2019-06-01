Роспотребнадзор разрешил купание в шести зонах отдыха в Москве

Москва, 1 июня. Роспотребнадзор разрешил купание в шести зонах отдыха в российской столице летом, сообщили в ведомстве.

Москвичам разрешили купаться на пляже «Левобережный», «Мещерское», «Озеро Черное», «Озеро Школьное», «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3», отмечает АГН «Москва». В ведомстве напомнили, что в Москве есть 11 зон с купанием, проверка продолжается.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что водоемы должны отвечать санитарным требованиям и быть безопасными для людей. Ранее сообщалось, что столичные власти подготовили большую развлекательную и образовательную программу для москвичей на лето.

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