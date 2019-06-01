Несколько улиц перекрыли в Москве 1 июня из-за марафона «Бегущие сердца»

Москва, 1 июня. Несколько центральных улиц в Москве перекрыли 1 июня в связи с проведением марафона «Бегущие сердца», сообщили в Центре организации дорожного движения.

До 12.30 закрыт проезд на Болотной улице и улице Серафимовича, до 18.00 действуют ограничения на Москворецкой улице. Как отметили в ЦОДД, до 14.30 закрыты Кремлевская и Пречистенская набережные.

До 15.30 транспорт не сможет проехать в Лубочном переулке и на улице Садовнической. Забег стартовал в 09.00, протяженность трассы — 42,2 км. Ранее сообщалось, что в мае в российской столице прошел полумарафон. Протяженность самой длинной трассы составила 21,1 км.

Среди мужчин первым к финишу пришел Степан Архипов, а среди женщин — Татьяна Архипова. Столичные власти активно поддерживают популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также реализацию благотворительных инициатив.