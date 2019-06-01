Несколько маршрутов наземного транспорта в Москве изменятся 4 июня

Москва,1 июня. Несколько маршрутов наземного транспорта столицы изменятся 4 июня, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Изменения маршрутов связаны с проведением религиозного праздника. Как рассказали в «Мосгортрансе», трамвай №9 ходить не будет, а трамвай №50 поедет от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы.

Ряд автобусов — № 58, 103, 130 будут ходить с увеличенными интервалами. Власти сообщили, что 1 июня из-за марафона «Бегущие сердца» с 07.00 вступили ограничения движения транспорта на некоторых улицах.

Ранее сообщалось, что в московских парках на лето подготовили масштабную программу. Москвичи, которые останутся отдыхать в столице, могут посетить мастер-классы, научиться танцевать танго и буги-вуги.