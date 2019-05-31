Ветеринары рассказали, чем чаще всего болеют домашние питомцы в Москве

Москва, 31 мая. Домашние животные, проживающие в Москве, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ и заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщили представители Комитета ветеринарии Москвы.

К ветеринарам на осмотр чаще всего москвичи приносят кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов.

«Чаще всего у этих домашних животных встречается нарушение обмена веществ, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой», — цитирует агентство городских новостей «Москва» ветеринаров.

Специалисты отметили, что москвичи стали серьезнее относиться к здоровью своих питомцев. За прошлый год ветеринары приняли более 500 тыс. домашних питомцев.

Ранее московские ветеринары рассказали о правилах безопасности для домашних животных во время жары. Владельцев животных попросили не нагружать питомцев, чтобы избежать теплового удара. В жару животному, как и человеку, следует больше отдыхать.

В марте МВД РФ составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории. Как сообщала «Газета.ру», специалисты утверждают, опасность данных четвероногих друзей генетически обусловлена «качествами агрессии и силы». В список вошли, в частности, доберман, кавказская овчарка и ротвейлер.

Отметим, что позднее список претерпел изменения.