Пенсионерка провалилась в яму на тротуаре в Подмосковье

Москва, 31 мая. Жительница Коломны провалилась в яму на улице Гагарина, врачи диагностировали у пострадавшей многочисленные ушибы.

Инцидент произошел утром 31 мая, когда 65-летняя пенсинерка шла на работу. По данным администрации Коломны, провал грунта связан с ливневой канализацией.

На предприятии «Тепло Коломны» объяснили, что талые и поверхностные воды промыли грунт и образовали пустоты под пешеходной дорожкой. В настоящий момент место происшествия оцеплено, ведутся ремонтные работы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Москве произошло ДТП с грузовиком. После столкновения с легковым автомобилем КамАЗ провалился под грунт.