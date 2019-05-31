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Пенсионерка провалилась в яму на тротуаре в Подмосковье

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Пенсионерка провалилась в яму на тротуаре в Подмосковье

Москва, 31 мая. Жительница Коломны провалилась в яму на улице Гагарина, врачи диагностировали у пострадавшей многочисленные ушибы.

Инцидент произошел утром 31 мая, когда 65-летняя пенсинерка шла на работу. По данным администрации Коломны, провал грунта связан с ливневой канализацией. 

На предприятии «Тепло Коломны» объяснили, что талые и поверхностные воды промыли грунт и образовали пустоты под пешеходной дорожкой. В настоящий момент место происшествия оцеплено, ведутся ремонтные работы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Москве произошло ДТП с грузовиком. После столкновения с легковым автомобилем КамАЗ провалился под грунт.

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Автор: Ирина Селезнева
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