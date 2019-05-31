Град размером с куриное яйцо выпал в Подмосковье

Москва, 31 мая. Сильные ливни обрушились на Московскую область, в некоторых районах осадки сопровождались градом размером с куриное яйцо.

Град выпал в Наро-Фоминске, Истре, Дедовске — жители Подмосковья делятся снимками в соцсетях. По словам очевидцев, пострадали автомобили. Грозовой фронт двигался с юго-запада на север.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, чаще всго выпадает град размером с голубиное яйцо. Он добавил, что на выходных дождей не ожидается, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что спасатели предупредили жителей российской столицы о сильном дожде и ветре.