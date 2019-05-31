Защита Мамаева заявила Москальковой о нарушении прав футболиста

Москва, 31 мая. Защита Павла Мамаева попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову обратиться к председателю Мосгорсуда о нарушении прав футболистов.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева 13 июня. Футболисты отбывают наказание за хулиганство и нанесение побоев.

В октябре 2018 года игрок ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с товарищами устроили драку в российской столице. Они напали на московского чиновника Дениса Пака.

Пресненский суд приговорил Кокорина к полутора годам тюрьмы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Брат петербургского футболиста Кирилл Кокорина проведет в тюрьме, 1,6 месяец, Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев.

Адвокаты футболистов заявили, что не согласны с приговором и будут оспаривать это решение. По словам правозащитника Игоря Бушманова, спортсмены длительное время провели в СИЗО. Он рассчитывает, что Мамаева должны освободить.

Защита футолиста также обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Адвокаты просят омбудсмена заявить о нарушении прав футболистов.

На суде неоднократно упоминалось, что спортсмены хотят вернуться в футбол после выхода на свободу.