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Лжесотрудницы ПФР украли у московской пенсионерки более 200 тысяч рублей

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Лжесотрудницы ПФР украли у московской пенсионерки более 200 тысяч рублей

Москва, 31 мая. Пожилая женщина выбросила с балкона более 200 тысяч рублей из-за страха девальвации денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что к ней пришли две женщины и представились сотрудницами Пенсионного фонда России. Мошенницы заверили пенсионерку, что 30 мая деньги обесценятся, поэтому их нужно срочно обменять.

Злоумышленницы предложили отнести деньги в банк, но москвичка отказалась. Позднее женщине позвонила еще одна мошенница и заявила, что банк закрывается. Пенсионерка упаковала свои сбережения и сбросила с балкона.

Женщины забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в Москве мошенники похитили более сотни рублей с банковской карты сотрудника одного из столичных театров.

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Автор: Ирина Селезнева
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