Спасатели предупредили москвичей о ливне с градом и штормовом ветре

Москва, 31 мая. Спасатели предупредили, что в ближайшие часы в Москве ожидается ливень, порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду и град. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ по региону.

Неблагоприятная погода продержится до вечера 31 мая. На юго-востоке столицы будет сильная гроза, возможен град. В связи с погодными условиями МЧС попросило водителей снизить скорость вождения и держать дистанцию, отмечает АГН «Москва».

Автомобили не следует парковать под деревьями и шаткими конструкциями, пишет РИАМО. Непогода в московском регионе была отмечена 30 мая.

Ранее сообщалось, что лето 2018 года было самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют, что в этом году самым жарким месяцем станет август.