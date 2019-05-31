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Спасатели предупредили москвичей о ливне с градом и штормовом ветре

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Спасатели предупредили москвичей о ливне с градом и штормовом ветре

Москва, 31 мая. Спасатели предупредили, что в ближайшие часы в Москве ожидается ливень, порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду и град. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ по региону.

Неблагоприятная погода продержится до вечера 31 мая. На юго-востоке столицы будет сильная гроза, возможен град. В связи с погодными условиями МЧС попросило водителей снизить скорость вождения и держать дистанцию, отмечает АГН «Москва».

Автомобили не следует парковать под деревьями и шаткими конструкциями, пишет РИАМО. Непогода в московском регионе была отмечена 30 мая.

Ранее сообщалось, что лето 2018 года было самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют, что в этом году самым жарким месяцем станет август.

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Автор: Ирина Селезнева
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