Москвичей пригласили в парки на занятия по аргентинскому танго и буги-вуги

Москва, 31 мая. Столичные парки подготовили большую развлекательную программу для тех, кто остается на лето, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

На зеленых территориях Москвы откроются площадки для танго, курсы иностранных языков и начнутся занятия по физкультуре. В саду имени Баумана желающих обучат азам аргентинского танго, пишет РИАМО.

В «Зарядье» любителей потанцевать ждут уроки буги-вуги и акробатического рок-н-ролла. А в парке Горького ждут всех, кто увлекается финтесом и ведет здоровый образ жизни. Москвичи могут попробовать новые практики, сочетающие фитнес, балет и пилатес, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в парках Москвы ждут горожан в День защиты детей. Школьников пригласили принять участие в образовательных мастер-классах, для них подготовили спортивные конкурсы и квесты для самых умных.