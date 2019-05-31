Некрасовская линия разгрузит фиолетовую ветку метро Москвы

Москва, 31 мая. Пассажиров уведомят об отрытии Некрасовской линии метро с помощью мобильного приложения и информационных плакатов, рассказал первый заместитель начальника метрополитена по работе с клиентами Роман Латыпов.

Ожидается открытие четырех станций: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Сейчас на данном участие курсирует поезд, пишет «Вечерняя Москва».

Второй участок от станции «Косино» до «Нижегородской» завершат до конца 2019 года. Как отмечает издание РИАМО, поезда будут ходить с интервалом в 6 минут.

Некрасовская ветка рассчитана на 800 тысяч жителей близлежащих районов, она разгрузит фиолетовую ветку метро. Ранее сообщалось, что на 70 станциях метро Москвы установили ударопрочные стекла. Замена стекол проводилась ночью, чтобы не повлиять на работу подземки.