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Приложение для детского туризма разработали в Подмосковье

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Приложение для детского туризма разработали в Подмосковье

Москва, 31 мая. Для жителей Московской области подготовили путеводитель по региону для летнего отдыха. Туристическую программу разработали журналисты издания «Подмосковье сегодня».

Сотни объектов летнего отдыха, советы о том, как провести отдых с пользой, где купить сувениры и куда пойти в кино — ответы на эти вопросы собраны в одном приложении для детей — «Лето в Подмосковье». Авторы проекта считают, что мультимедийная платформа поможет организовать приятный отдых.

Приложение для детского туризма разработали в Подмосковье

Школьники могут выбрать один из лучших лагерей в Подмосковье. На карте можно найти пляжи и водные аттракционы, места для рыбалки и кемпинга. Гид открывается на смартфоне, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером в мире по электронному взаимодействию жителей и властей города.

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Автор: Ирина Селезнева
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