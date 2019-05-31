Жириновский поддержал Сербию на митинге по вопросу Косово

Москва, 31 мая. Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в митинге у посольства Сербии в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Около полусотни человек у стен сербского посольства выступили за установление мира и прекращение конфликта на территории Косово. Акция призвана поддержать сербский народ.

Активисты растянули транспаранты со слоганами: «Косово — это Сербия», «НАТО — не бряцать оружием», «Руки прочь от славянского мира».

«Это антирусская линия продолжается сегодня в Сербии, когда хотят выдавливать Россию. Отделить Воеводину, останется город Белград, который примут в НАТО. Тоже самое пытались сделать у нас, все себе зубы обламывают там, где Россия», — Владимир Жириновский.

У входа в здание посольства выстроились сербские дипломаты.

Напомним, что ситуация в Косово обострилась 28 мая. Спецназ непризнанной республики вошел в северные муниципалитеты Косово и Метохии.

Были задержаны 28 человек, среди которых оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в республике россиянин Михаил Краснощеков. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, кризис в Косово необходим Западу для продвижения НАТО на Балканах.