Тысячи обманутых дольщиков в Подмосковье получат жилье до конца года

Москва, 31 мая. Тысячи обманутых дольщиков в Подмосковье получат ключи от новых квартир до конца 2019 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, в этом году планируется выдать 19,5 тыс. ключей обманутым дольщикам. В том числе и дольщиками «Урбан Групп», которая была признана банкротом летом 2018 года.

«Мы должны были достроить 13722 квартиры за этим нерадивым застройщиком. Приезжал Виталий Мутко, лично смотрел, как реализуются дорожные карты по всем объектам «Урбан Групп». В этом году мы выдадим 5,5 тысяч ключей, в следующем году львиную долю квартир получат те, кто заплатил за жилье «Урбан Групп», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор уточнил, что программа по выдаче жилья обманутым дольщикам завершится в 2021 году. При этом он подчеркнул, что подмосковные власти стараются «позаботиться о каждом, кто попал в эту тяжелую ситуацию».

Отметим, ранее президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания специализированного банка для финансирования строительства многоквартирных домов. Как сообщал RT, также глава государства поручил кабмину усовершенствовать законодательство, чтобы в большей степени защитить интересы дольщиков.

Кроме того, как передавала «Газета.ру», глава государства выразил мнение, что ипотечные каникулы для людей в сложной жизненной ситуации — это вполне реализуемая мера. Президент согласился с идеей возобновления ипотечных каникул.