Подмосковные парки обустроят с учетом требований местных жителей

Москва, 31 мая. В Московской области преобразят 17 парков и 50 общественных территорий, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Все работы проводятся с учетом мнения и требований местных жителей.

В эфире телеканала «360» Воробьев отметил, что жители региона предъявляют высокие требования к благоустройству скверов и парков. В связи с этим, по его словам, в этом году у властей большая программа по реконструкции и открытию новых парков. На эти цели направлены большие ресурсы.

«Наша задача — максимально опираться на мнение жителей: что они хотят, какие дополнительные элементы мы поставим, — для нас это принципиально важно», — добавил губернатор.

В частности, в скором времени откроется парк в Воскресенске, в Дубне построят парк площадью почти 20 гектаров. В общей сложности в Подмосковье благоустроят 17 парков, 50 общественных территорий. В рамках проводимых работ будут организованны дополнительные велодорожки, туалеты, площадки для выгула собак, «то, что просят жители».

На прошлой неделе сообщалось, что для участия в смотре-конкурсе «Парки Подмосковья» было подано 54 заявки. Из них 38 в номинации «Лучшая концепция развития парка культуры и отдыха». Как сообщала «Газета.ру», победитель в этой номинации получит 75 млн рублей на реализацию проекта.