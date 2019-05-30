Москва заняла первое место в мире по электронному взаимодействию с жителями

Москва, 30 июня. Москва заняла первое место по электронному взаимодействию с жителями среди самых развитых мегаполисов мира. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

Градоначальник отметил, что сейчас в Москве создают инновационный кластер. Работы ведутся по указу президента РФ Владимира Путина. IT-платформа инновационного объекта позволит представителям малого, среднего и крупного бизнеса объединяться и получать данные об услугах и мерах поддержки не только городских, но и федеральных институтов развития.

Также Сергей Собянин напомнил, что президент подписал закон о проведении экспериментального электронного голосования на выборах депутатов Московской государственной думы седьмого созыва. Глава столицы подчеркнул, что нововведение потребует самых продвинутых информационных технологических решений, обеспечивающих удобство пользователей и безопасность процесса.