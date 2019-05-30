Синоптики рассказали москвичам, когда закончится дождь

Москва, 30 мая. Гроза и ливни обрушились на столицу во второй половине дня 30 мая. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда стоит ждать окончания дождей.

По словам синоптика, в Зеленограде на данный момент выпало уже 2 миллиметра осадков. Сейчас самые интенсивные дожди сместились на север столицы. По словам Поздняковой, ночью стоит ждать обострения. В темное время суток в Москве может выпасть от 2 до 5, а местами и до 10 миллиметров осадков.

Синоптик сообщила RT, что окончания дождей в Москве следует ждать после 10.00 — 11.00 в пятницу. 31 мая тучи уйдут в сторону Владимирской и Рязанской областей.

Ранее МЧС сообщило, что пик непогоды продержится в столице до 21.30. Из-за грозы в Москве образовались серьезные пробки.