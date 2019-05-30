Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали москвичам, когда закончится дождь

53
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали москвичам, когда закончится дождь

Москва, 30 мая. Гроза и ливни обрушились на столицу во второй половине дня 30 мая. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда стоит ждать окончания дождей.

По словам синоптика, в Зеленограде на данный момент выпало уже 2 миллиметра осадков. Сейчас самые интенсивные дожди сместились на север столицы. По словам Поздняковой, ночью стоит ждать обострения. В темное время суток в Москве может выпасть от 2 до 5, а местами и до 10 миллиметров осадков.

Синоптик сообщила RT, что окончания дождей в Москве следует ждать после 10.00 — 11.00 в пятницу. 31 мая тучи уйдут в сторону Владимирской и Рязанской областей.

Ранее МЧС сообщило, что пик непогоды продержится в столице до 21.30. Из-за грозы в Москве образовались серьезные пробки.

 

infox - new
Автор: Василиса Бойко
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров