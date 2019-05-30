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Молния ударила в здание фундаментальной библиотеки МГУ

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Молния ударила в здание фундаментальной библиотеки МГУ

Москва, 30 мая. Молния ударила в здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, которое находится на юге столице. Сейчас здесь проходит заседание Российского союза ректоров.

Молния попала в здание со стеклянной крышей. Очевидцы увидели яркую вспышку, затем последовал сильный грохот. Участники заседания не пострадали. Мероприятие продолжилось в штатном режиме.

Гроза обрушилась на столицу во второй половине дня 30 мая. По данным МЧС, пик непогоды продержится до 21.30. Ранее спасатель рассказал москвичам, как пережить грозу.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА Новости
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