Молния ударила в здание фундаментальной библиотеки МГУ

Москва, 30 мая. Молния ударила в здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, которое находится на юге столице. Сейчас здесь проходит заседание Российского союза ректоров.

Молния попала в здание со стеклянной крышей. Очевидцы увидели яркую вспышку, затем последовал сильный грохот. Участники заседания не пострадали. Мероприятие продолжилось в штатном режиме.

Гроза обрушилась на столицу во второй половине дня 30 мая. По данным МЧС, пик непогоды продержится до 21.30. Ранее спасатель рассказал москвичам, как пережить грозу.