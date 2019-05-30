Спасатель МЧС рассказал москвичам, как пережить грозу

Москва, 30 мая. Грозы и ливни пришли в столицу во второй половине дня 30 мая. Аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал москвичам, как пережить непогоду.

Эксперт рекомендует отложить выезды на природу в те дни, когда синоптики или экстренные службы предупреждают о непогоде. Халилов рассказал, что находиться в городе во время грозы гораздо безопаснее. Здесь можно укрыться от непогоды в метро или торговом центре, а также сесть в свой автомобиль. К тому же, в городе много высоких зданий, на которых установлены молниеотводы.

«Вероятность того, что в условиях города в человека попадет молния, минимальна, она практически отсутствует», — сообщил Эдуард Халилов.

Находясь на природе, найти укрытие гораздо труднее. Спасатель рекомендует сесть в автомобиль, если машина стоит поблизости. Молния обычно бьет в высокие деревья, поэтому от них стоит держаться подальше. Если гроза застала во время купания в водоеме, необходимо как можно быстрее плыть к берегу, так как молния бьет в воду достаточно часто.

«Если человек в лодке, она ударит в него, так как это самая возвышающаяся фигура над водой», — рассказал спасатель.

Во время сильного града эксперт рекомендует защищать голову руками и накрываться курткой. Также можно спрятаться под деревом, но стоить помнить, что при сильном ветре крона может обрушиться.

Спасатель рассказал, что во время непогоды опасность представляют некоторые современные привычки. Например, перемещение по городу в наушниках не позволит вовремя услышать предупреждение. А надетый капюшон ограничит поле зрения и не даст вовремя заметить опасность.

Особое внимание во время грозы стоит уделить защите детей. Нельзя давать им убегать далеко от взрослых.

«Держитесь вместе, ищите укрытие, и старайтесь во время непогоды быть ближе к городу, где в случае необходимости вам могут экстренно оказать помощь», — рассказал Халилов агентству НСН.

Сильный дождь начался в Москве во второй половине дня 30 мая. По данным МЧС, пик непогоды в столице продержится до 21.30.