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Москвичей предупредили о пробках в 9 баллов из-за грозы

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Москвичей предупредили о пробках в 9 баллов из-за грозы

Москва, 30 мая. Московских водителей ожидают пробки в 9 баллов из-за грозы вечером 30 мая. Об этом автолюбителей столицы предупреждает сервис «Яндекс.Пробки».

Сильный дождь начался в Москве около 16.00. Столичные автомобилисты уже столкнулись с заторами на Садовом и Бульварном кольце, Кремлевской, Замоскворецкой, Софийской и Раушской набережных, а также на Тверской улице и Новом Арбате.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре, скорость которого может достигать 20 метров в секунду. Неблагоприятные метеоусловия пришли в столицу во второй половине дня 30 мая. Пик непогоды продержится до 21.30. Московские власти призвали владельцев кафе и ресторанов убрать веранды из-за грозы.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Яндекс.Пробки
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