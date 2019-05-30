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Владельцев московских кафе и ресторанов призвали закрыть веранды из-за грозы

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Владельцев московских кафе и ресторанов призвали закрыть веранды из-за грозы

Москва, 30 мая. Руководителей московских кафе и ресторанов призвали закрыть уличные веранды из-за грозы. Погода ухудшится во второй половине дня 30 мая, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Рестораторов попросили не просто закрыть веранды, но и принять меры безопасности. Необходимо закрыть все зонты и укрепить неустойчивые конструкции.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о надвигающейся непогоде. По прогнозам Росгидромета, москвичей и гостей города ожидают ливни, грозы и град 30 мая. Также синоптики предсказывают шквалистый ветер, скорость которого во время грозы будет достигать от 15 до 20 метров в секунду в порывах.

Пик непогоды в столице продержится до 21.30. Полностью дожди прекратятся во второй половине дня в пятницу, сообщает «Вечерняя Москва».

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Вечерняя Москва
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