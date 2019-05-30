Погибший участник «Московского полумарафона» предоставил фальшивую справку

Москва, 30 мая. Погибший участник «Московского полумарафона» на самом деле не проходил медосмотр перед спортивным мероприятием. Мужчина предоставил организаторам фальшивую справку, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Москве и области.

Напомним, 19 мая мужчина пробежал дистанцию 10 километров в рамках «Московского полумарафона». Он успешно финишировал и получил медаль, однако вскоре потерял сознание. 51-летнему мужчине стало плохо на Лужнецкой набережной. Врачи скорой помощи пытались спасти участника забега, но, к сожалению, принятые меры не помогли, и мужчина скончался.

Как показала проверка, бригада скорой помощи не нарушила никаких инструкций во время реанимационных мероприятий. Сотрудники московского Росдравнадзора выявили только нарушения, которые допустила организация, предоставившая мужчине фальшивую справку. В действиях учреждения есть признаки уголовного преступления, поэтому все материалы проверки были переданы в ГУ МВД по столице.

Отметим, что организаторы марафона приняли серьезные меры для обеспечения безопасности на мероприятии. За участниками забега наблюдали 17 бригад скорой помощи. Также на стартовой площадке были установлены шатры-госпитали.