Собянин поздравил космонавта Леонова с юбилеем

Москва, 30 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил заслуженного космонавта Алексея Леонова с юбилеем. Первому человеку, вышедшему в открытый космос, исполнилось 85 лет.

Поздравление глава столицы опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Собянин отметил, что Леонов уже много десятилетий является примером невероятного героизма и мужества для мальчишек и девчонок, мечтающих о космосе. Мэр Москвы пожелал космонавту крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года на территории нынешней Кемеровской области. В 1947 году семья переехала в Калининград, где будущий космонавт окончил школу в 1953 году. Также Леонов получил образование в 10-й Военной авиационной школе первоначального обучения летчиков в Кременчуге и в Чугуевском военном авиационном училище летчиков, которое окончил в 1957 году.

В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов. В марте 1965 года он совершил полет в космос совместно с Павлом Беляевым. Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос, в котором он пробыл тогда 12 минут и 9 секунд. За этот полет космонавт получил звание Героя Советского Союза. Кроме того, Леонову вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Заслуженный космонавт до сих пор получает награды. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вручил Леонову орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.