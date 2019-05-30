Власти Москвы и области решили не строить метро в Подмосковье

Москва, 30 мая. Власти Москвы и области приняли совместное решение не строить метро в Подмосковье. Развитие транспортной связи столицы и региона будет осуществляться на основе пригородных поездов и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

При принятии решения власти ориентировались на мировой опыт. Обычно метро остается внутригородским транспортом, а для связи с пригородами используют железную дорогу. Решение не строить подземку в Подмосковье поддержали Минтранс РФ, Дирекция Московского транспортного узла, НИУ «Высшая школа экономики» и ОАО «РЖД».

Приоритет отдан развитию МЦД. Также сейчас ведутся работы на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Уже в этом году будет достроен пятый путь на отрезке между станциями «Москва-Пассажирская-Ярославская» и «Мытищи». Это позволит создать дополнительные пассажирские места.

Реализация проекта МЦД принесет 6 миллионов дополнительных пассажирских мест в сутки. Вместимость пригородного комплекса увеличится в 2,2 раза. Также МЦД снизит нагрузку на вылетные автомагистрали и столичный метрополитен.

«Нужно продолжать реализацию диаметров, чтобы до 2023 года запустить современные пригородные поезда, в том числе по МЦД-5 на Ярославском направлении Московской железной дороги, и создать современную систему наземного метро. Это будет комфортный транспорт со всем набором сервисов», — рассказал представитель пресс-службы департамента транспорта.

Напомним, проект МЦД начали реализовывать в прошлом году. В его создание вовлечены правительство Москвы, ОАО «РЖД», правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и Московский метрополитен, а также оператор перевозок — ЦППК. Всего будет построено пять диаметров, которые свяжут районы столицы, расположенные на разных концах города. МЦД объединит формат пригородных электричек и наземного метро.

Ранее сообщалось, что два первых диаметра запустят до конца года. При этом новые станции и пути по-прежнему будут строиться.