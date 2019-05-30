Си Цзиньпин откроет павильон панд в Московском зоопарке

Москва, 30 мая. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия павильона панд в Московском зоопарке. Об этом сообщил заместитель главы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.

Двух гигантских панд доставили в столицу из Китая в конце апреля. Животные прибыли в Москву в рамках двустороннего соглашения между столичным зоопарком и Центром по разведению панд в Чэнду. Трехлетний медведь Жуи и двухлетняя самка панды Диндин будут жить в Московском зоопарке в течение 15 лет.

Как рассказал Чжан Ханьхуэй, Китай объявил о передаче панд для совместных исследований во время встречи президента РФ Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина в апреле. Заместитель главы МИД КНР назвал медведей «посланниками дружбы». Ханьхуэй уверен, что медведи создадут атмосферу радости во время празднования 70-летия взаимоотношений России и Китая. Также он считает, что животные могут вызвать настоящую «пандоманию» в нашей стране.

Центральный Китай является родиной гигантских панд, которых еще называют бамбуковыми медведями. Эти животные относятся к исчезающим видам, поэтому находятся под особой охраной в КНР. Панда является символом Китая, а отправка черно-белых медведей в другие страны стала традицией, которой дали название «дипломатия панд».

Напомним, Си Цзиньпин совершит визит в Россию, который продлится с 5 по 7 июня. Председатель КНР примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.