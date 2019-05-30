Три человека извлечены из вентиляционной шахты метро в Москве

Москва, 30 мая. Три человека извлечены в четверг из вентиляционной шахты московского метро, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как уточняется, о том, что в вентиляционной шахте московского метро находятся три человека, стало известно в 01.01 ночи по московскому времени. Инцидент произошел у станции метрополитена «Медведково».

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в вентиляционной шахте на глубине около пяти метров находятся три человека», — приводит слова источника в пресс-службе РИА Новости.

Спасатели вытащили попавших в шахту людей в 02.40. В настоящее время одного человека осматривают врачи. Источник агентства пояснил, что трое проникли в вентиляционную шахту размером два на два метра и глубиной пять метров в северном вестибюле «Медведково».

Ранее пассажиры московского метро застряли между Солнцевской и Большой кольцевой линиями. Службы эвакуировали из подземки более тысячи человек. Инцидент произошел вследствие технической неисправности.