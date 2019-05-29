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Два человека погибли в ДТП в Московской области

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Два человека погибли в ДТП в Московской области

Москва, 29 мая. Два человека погибли в аварии на Старосимферопольском шоссе в Московской области. Еще один человек получил травмы, сообщает Министерство транспорта по региону.

«Произошло встречное столкновение двух транспортных средств. В результате происшествия два человека погибли, один получил повреждения», — сообщило ведомство.

Как сообщается, ДТП произошло на 85-м километре. Оба водителя погибли.

По предварительной информации, виновник аварии выехал на встречную полосу, чтобы произвести обгон, однако не сумел справиться с управлением и вовремя вернуться назад. В итоге произошло лобовое столкновение, которое унесло жизни обоих водителей. Один пострадавший погиб на месте, второй – скончался в больнице.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, которые уточняют все детали происшествия. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: Народные новости
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