Полиция разыскивает женщину, бросившую двух детей в хостеле в Подмосковье

Москва, 29 мая. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая бросила двух маленьких детей в хостеле в подмосковных Котельниках. Гражданка оставила малышей и якобы ушла за документами, однако так и не вернулась за детьми, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел 28 мая. Неизвестная женщина с мальчиком и девочкой обратилась к администратору хостела, расположенного на улице 3-й Покровский проезд, с просьбой о предоставлении спального места. Когда у гражданки попросили документы, она сказала, что забыла их в машине и вышла на улицу, однако за детьми так и не вернулась. Администратор хостела сообщила о случившемся в полицию.

Мальчику и девочке на вид около года. Сейчас дети переданы в медицинское учреждение. Сотрудники полиции принимают меры для установления личности женщины, оставившей детей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось о девушке в маске, которая оставила свою двухлетнюю дочь в одной из поликлиник Москвы. Когда женщину разыскали, она рассказала, что ребенок мешал ее отношениям с сожителем. Девочка отправлена в социальное учреждение, ее навещает бабушка по отцовской линии.