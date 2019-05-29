Интеграция МЦК и железной дороги в Москве завершится ко Дню города

Москва, 29 мая. Основные работы по интеграции железной дороги и Московского центрального кольца (МЦК) завершатся ко Дню города. Такие сроки назвал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас работы ведутся в местах расположения платформ «Ленинградская» на Рижском направлении и «Северянин» на Ярославском направлении.

«Северянин» станет последним пунктом интеграции железной дороги и МЦК. Здесь построят три новых платформы и распределительный зал для пассажиров (конкорс). Пассажиры смогут перейти на МЦК, не выходя на улицу. Для этого здесь построят тоннель, благодаря которому будет реализован принцип «сухие ноги».

Ранее сообщалось, что более полумиллиона человек пользуются МЦК ежедневно. Востребованность кольца растет благодаря созданию удобных пересадок на другие виды транспорта Москвы.